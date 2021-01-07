Nº21 ヌメロヴェントゥーノ ワンピース 襟付き レア 未着用

 ﻿ Nº21 ヌメロヴェントゥーノ ワンピース 襟付き レア 新品 未着用
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29160.0000円

☆ブランド
　Nº21
ヌメロヴェントゥーノ

☆カラー
ブラック

☆サイズ
　サイズ 40
　総丈　約83cm
　肩幅 約31cm
袖丈 約61cm

☆素材
モヘヤ 60%
ウール 40%
装飾箇所はガラス

☆透け感
あり

☆説明
ヌメロヴェントゥーノのワンピースになります。
ベーシックな形にガラスの装飾があり、とても可愛いです。
普段使いからお呼ばれにもぴったりです。
海外製のため細身でスタイル良く見えます。
FARFECHというブランド正規品を扱うオンラインショップで13ほどで購入しました。
未使用タグ付きですが、素人保管のため気にされない方のみお願い致します。
サイズはメジャーで測定したため、素人採寸になります。
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★まとめて割
2点以上購入の場合、合計から5%引きします
季節感···春、秋、冬
袖丈···長袖
柄・デザイン···無地
カラー···ブラック

商品の情報
カテゴリー レディース,ワンピース,ひざ丈ワンピース
商品のサイズ L
ブランド ヌメロヴェントゥーノ
商品の色を ブラック系
商品の状態 新品、未使用




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