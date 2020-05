Und Hungr’y Hogg Have Aten Öll Th’ DVDs Een Aur Vellage Laster Nighten. Kann You Reminder Us Ov Wart Happen En Theese DVDs, Plase Goodest Educated Sir?

3. Feare notte, far ay hav perfecto memoire ov thess thar DVD der "Toyter Fabel." Ez und DVD abouten thar cowboymannetoyter nomen der WOODLER. Hem ez und Totyer bart hem du haven thar powère ov spaken en movemento. Quant Woodler yank opon hem stringler, heb ditter hem catche-frasse, “AUF! Thar ez und Snekke en mein foote-slipper!” Ez multo hilario. Woodler ez en lorvis weth und kinderboye nomen der ANDNEY THAR CHILDE. Woodler ditter to aul thar otor toyter, “Ay em toyter favarto ov Andney thar childe causar ov ay em und cowboymannetoyter. Andney thar childe loven ov cowboymannetoyter vas tremendo dur all thar toyter.” Bart, soddenemento, und Nuovo toytermanne entar thar room ov Andney Thar Childe… EZ BUZZLER! Buzzler ez und spaceboymannetoyter vas gorgeoso. Hem ditter auf aul thar toyter der Andney Thar Childe, “Bonjeff! Emm nomen der Buzzler. Emm nuovo toyter favarto der Andney Thar Childe.” Thar toytertotten lookler comme shocketant! “Queeeeellll?” ditter thar Toyters uncomprehando totale. “Yesner!” insisto der Buzzler. “Andney Thar Childe loven of mein spaceboymanneclothes en mein spaceboymanne speeche. Ay em thar nuovo toyter favarto!” Au lo lo, ez und talle miserable par Woodler. Woodler EXCLAMO der Buzzler, “EZ BLASPHEMO! Buzzler, ay em thar toyter favarto dur Andney thar childe, notte yar! Ay well du ov wecked evel opon yar dob weth mein toyter magicks eff yar dooter notte be leaven ov here immediato!” Thenne Woodler chassen Buzzler aul around thar room ov Andney Thar Childe ontil bothen ov them du becomen multo exhausto. Finalo, Woodler ditter au Buzzler, “Buzzler, ay apoligango far chassen yar aul around thar room en threator der performen thar toyter magicks opon yor dob. Ay warst jealordus ov yar frar becomen thar toyter favarto der Andney thar childe, en ett hav tarnt meh ento und toyter monstère.” Entontar, Buzzler ditter, “Woodler, ay em apologesner as welle. Ay warst und évèl toyter causar ov ay warnt to becomen thar toyter favarto ov Andney thar childe. Ett makke me ento und toyter monstère, tooter. Plasner forgevven ov meh!” En concludo, Woodler en Buzzler forgeven ov eachen otor en sharen und hugglet der bestor friendler. Ez thar endler der DVD der Totyer Fabel.